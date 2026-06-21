Mi lesz a következménye, ha kiderül, hogy kitalált történettel járatták le a Fideszt?

Zsolti bácsiból Marci bácsis ügy lett, a Fidesz politikusa ugyanis megszólaltatott egy korábbi Szőlő utcai nevelőt, aki azt állítja, Bangó Sándor pénzt kapott azért, hogy a Kontrollnak interjút adjon. Ebből lett aztán a hazugozás, feljelentések, a kérdés viszont adott: milyen következménye lesz, ha beigazolódik, hogy egy kitalált történettel járatták le a Fideszt?

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