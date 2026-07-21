Lecsapott az ügyészség: lefoglalták a Fidesz kommunikációs rendszerét és adatbázisait

A legnagyobb ellenzéki párt emlékeztetett: ilyenre a kommunizmus vége óta nem volt példa Magyarországon. A Fidesz közleményében hozzátette: Magyar Péterék az önkénnyel szembeni ellenállást politikai eszközökkel nem tudták felszámolni, ezért most jogi ellehetetlenítésére tesznek kísérletet. A Fidesz egyértelművé tette: sem a politikai, sem a jogi fenyegetésnek nem engednek, és nem hátrálnak meg.

Az NKA-üggyel kapcsolatban jelentek meg a nyomozók a Fidesz szervereit biztosító központban – erősítette meg a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség szóvivője. Bodó Marianna részleteket nem árult el, későbbre ígért tájékoztatást. Magyar Péter azonnal reagált a hírre, közösségi oldalán azt írta: várják az ügyészségi tájékoztatót.