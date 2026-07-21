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Balla György: Észérv nulla, ocsmány személyeskedés végig

Személyes érintettség okán kért és kapott szót Balla György a parlamentben, hogy reagáljon a miniszterelnök korábbi megjegyzéseire. A képviselő élesen bírálta a kormányfőt, mondván: az észérvek hiányát személyeskedéssel próbálja leplezni, miközben politikai ellenfeleit egy parlamenti vizsgálóbizottság segítségével juttatná börtönbe.

  • Hírek
  • 4 órája
  • Frissítve: 4 órája
  • Forrás: HírTV
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Balla György a beszédében szót ejtett az energiaválság idején végzett munkájáról, valamint Polgár Judit elnökjelöltségének hátteréről is, mielőtt az ülést vezető elnök az időkeret lejárta miatt megvonta tőle a szót.

 

 

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