Balla György: Észérv nulla, ocsmány személyeskedés végig

Személyes érintettség okán kért és kapott szót Balla György a parlamentben, hogy reagáljon a miniszterelnök korábbi megjegyzéseire. A képviselő élesen bírálta a kormányfőt, mondván: az észérvek hiányát személyeskedéssel próbálja leplezni, miközben politikai ellenfeleit egy parlamenti vizsgálóbizottság segítségével juttatná börtönbe.