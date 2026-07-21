Fokozódik a terrorizmus veszélye a migráció következtében

A terrorfenyegetettség növekedése miatt magasabb készültségi szintet rendelt el Németország, miután a hírszerzési információk alapján már konkrét támadási tervek is kirajzolódnak, így az országban bármikor és bárhol bekövetkezhet terrortámadás. Az uniós migrációs biztos szerint azonban fel kell oldani a belső határellenőrzéseket az unióban. A legnagyobb veszélyt az Afrika felől érkező migránsok jelenthetik, mivel a Száhel-övezetben emelkedett az iszlamista terrorszervezetek tevékenysége. A térségben zajló folyamatok Európa energiaellátását is gátolhatják.