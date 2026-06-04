Orbán Viktor szívhez szóló üzenettel emlékezett a nemzeti összetartozás napjára

Orbán Viktor videója azzal a határozott üzenettel zárul, hogy míg az államoknak vannak fizikai határai, a nemzetet semmilyen határ nem választhatja el.

Az Országgyűlés 2010-ben nyilvánította június 4-ét a nemzeti összetartozás napjává. A dátumválasztás oka, hogy 1920. június 4-én írták alá a versailles-i Trianon-kastélyban a trianoni békediktátumot.