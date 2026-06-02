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Őrjöngő miniszter és kiárusított haza

A Tisza-kormány Berlinben beáldozta az érdekeinket Ukrajna javára. Eközben Hegedűs Zsolt miniszter nyíltan kikelt magából a magzatok védelme ellen.

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A TISZA kormány mindent megtesz, hogy a németek döntsék el a hazai gazdaság sorsát, miközben Berlinben kiderült: a magyar érdekek nem akadályozhatják Ukrajna uniós csatlakozása folyamatát. Itthon eközben Hegedűs Zsolt teljesen elveszítette a fejét, amikor az életvédelemről kérdezték. A miniszter őrjöngve közölte, hogy szerinte szívtelen a szívhang-rendelet.

 

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