Hatékonysága miatt támadják a Szuverenitásvédelmi Hivatalt

Lánczi Tamás elmondta: úgy tűnik, nem az intézmény, hanem maga a függetlenség zavarja a miniszterelnököt. A Fidesz frakcióvezető-helyettese pedig leszögezte: Brüsszel végig segítette a Tisza pártot, ezért cserébe most feladják az ország teljes önállóságát.

Magyar Péter szerint az Orbán-kormány politikai bunkósbottá alakította a szuverenitást. A miniszterelnök kedden az országgyűlésben arról beszélt, hogy büszkének kell lenni arra, hogy felszámolják a Szuverenitásvédelmi Hivatalt, amelyet szerinte a nép ellen használt a korábbi adminisztráció.