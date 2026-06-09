Ukrajna további támogatása is központi szerepet kapott Cipruson

Bár hazánk 2004. május 1-je óta az Európai Unió teljes jogú tagja, Ruszin-Szendi Romulusz nagy visszatérésről beszélt Cipruson. A Tisza Párt honvédelmi minisztere az Európai Unió védelmi találkozóján elmondta, hogy a megbeszélés középpontjában Ukrajna további támogatása, az Oroszországot segítő árnyékflotta elleni fellépés, valamint az Európai Védelmi Stratégia megvalósítása áll.

Hiába a sok milliárd eurós segély, tovább kell növelni az ukrán védelmi kiadásokat - erről beszélt az uniós biztos beszélt. Andrius Kubilius elmondta, hogy meggyőződése szerint csak így lehet elérni a békét.

A források elosztásakor az ukrán igények élvezik a legfőbb prioritást - ezt már az unió külügyi főképviselője hangoztatta. Kaja Kallas a találkozó után megerősítette, hogy a Tisza-kormány feloldotta az Orbán-kabinet által két éve fenntartott vétót az Európai Békekerettel szemben. Ez egy olyan uniós pénzügyi eszköz, amely a tagállamok saját készleteiből Ukrajnának átadott fegyverek értékének mintegy 40%-át téríti vissza. Magyar Péter kormánya azt már korábban leszögezte, hogy nem gördít többé akadályt az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitelcsomag elé sem.

Az unió vezető diplomatája elmondta, hogy a tagállamok jövő héten tárgyalnak a következő szankciós csomagról. A javaslat értelmében 80 új orosz szerveztet ellen hoznának büntetőintézkedést. Kaja Kallas úgy fogalmazott: „tégláról téglára lebontjuk Oroszország háborús gazdaságának alapjait”