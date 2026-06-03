Több sajtóorgánum is arról számolt be, hogy 200 embert bocsátottak el a külügyminisztérium munkatársai közül. A tárca államtitkára bár csak 45 ilyen esetről beszélt, megerősítette, hogy politikai tisztogatás volt a minisztériumban. A minisztériumban a főosztályvezetőtől a referensekig mindenki célkeresztbe került. A HírTV információi szerint az érintettek között várandós munkavállaló is van. Sőt olyanról is tudni, akit megfenyegettek, hogy 3 évig nem dolgozhat közigazgatásban, ha nem írja alá a közös megegyezést.

Havasi Bertalan elmondta, hogy a kormánytisztviselők, akik az elmúlt években esküjüknek megfelelően egész Magyarországért és a magyar emberekért a legjobb tudásuk szerint dolgoztak a központi közigazgatásban, nem érdemelnek embertelen és méltatlan elbánást, jogtalan, tömeges kirúgást. A Védvonal jogi segítséget nyújt a politikai tisztogatás áldozatainak is.