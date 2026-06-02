Körülbelül kétszáz embert bocsáthattak el a külügyminisztériumból

A Magyar Nemzet információi szerint az érintettek között várandós munkavállaló is van. A külügyminisztérium a lap megkeresésére cáfolta a tömeges elbocsátást, ugyanakkor hangsúlyozták, hogy egy kormányváltás után a minisztériumok átszervezése természetes folyamat.

Viszont a külügyminisztérium államtitkára elismerte, hogy politikai tisztogatás volt a minisztériumban. Velkey György László közösségi oldalán belső átvilágításról beszélt és arról, hogy a tárcánál szükség van az átalakításokra. Bár több sajtóorgánum is arról számolt be, hogy 200 embert bocsátottak el a külügyminisztérium munkatársai közül, az államtitkár 45 ilyen esetről beszélt.