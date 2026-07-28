Láncreakció: Amerikai-orosz verseny a nukleáris technológiában

Az amerikai elnök jóváhagyta a Szaúd-Arábiával kötött, 30 évre szóló polgári nukleáris együttműködési megállapodást, amely lehetővé teheti amerikai technológiával működő atomreaktorok építését, és bizonyos feltételek mellett akár az urándúsítás előtt is megnyithatja az utat. Eközben Németország orosz technológiával fog nukleáris fűtőelemet gyártani, de radikálisan leválna az orosz energiáról.

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Németország orosz technológiával fog előállítani nukleáris fűtőelemeket.