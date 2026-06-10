Vezércikk - A vállalhatatlan stílus lesz mindennapos?

A Vezércikk mai tartalmából:
- STÍLUS - Minősíthetetlen hangnem a Parlamentben
- FENYEGETÉS - Magyar Péter újra felkeresi Sulyok Tamást, négyszemközt beszélne vele
- VÉDVONAL - öngyilkosságok is történtek a Fidesz segítői körében a választás óta
Vendégeink álláspontját is ismerjék meg:
- MÁTHÉ ZSUZSA, aki szerint foglyul ejtette a parlamentet is és az egész országot egy vállalhatatlan stílus, és ez lezüllesztheti a fiatalokat és az egész társadalmat is
- JUHÁSZ HAJNALKA, aki úgy látja, hogy ez az agresszivitás arra szolgál, hogy elterelje a választók figyelmét arról, hogy a Tisza kormány eddig még nem csinált semmit
- BÓKA JÁNOS, aki attól tart, hogy ennek az lesz a vég, hogy a parlament teljesen elveszíti az ellenőrző szerepét a kormány működése felett