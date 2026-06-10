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Vezércikk - A vállalhatatlan stílus lesz mindennapos?

A Fidesz választ adott Magyar Péter politikai stílusára. Műsorvezető: Velkovics Vilmos.

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A Vezércikk mai tartalmából: 

  • STÍLUS - Minősíthetetlen hangnem a Parlamentben
  • FENYEGETÉS - Magyar Péter újra felkeresi Sulyok Tamást, négyszemközt beszélne vele
  • VÉDVONAL - öngyilkosságok is történtek a Fidesz segítői körében a választás óta
     

Vendégeink álláspontját is ismerjék meg: 

  • MÁTHÉ ZSUZSA, aki szerint foglyul ejtette a parlamentet is és az egész országot egy vállalhatatlan stílus, és ez lezüllesztheti a fiatalokat és az egész társadalmat is
  • JUHÁSZ HAJNALKA, aki úgy látja, hogy ez az agresszivitás arra szolgál, hogy elterelje a választók figyelmét arról, hogy a Tisza kormány eddig még nem csinált semmit
  • BÓKA JÁNOS, aki attól tart, hogy ennek az lesz a vég, hogy a parlament teljesen elveszíti az ellenőrző szerepét a kormány működése felett

 

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