A 16 éves választójog nem pusztán korhatár-kérdés, hanem a demokrácia működéséről szóló vita

Ausztriában, Máltán, valamint egyes német, skót és walesi választásokon már ma is 16 éves kortól lehet szavazni. Éppen ezért nem az a kérdés, hogy létezik-e ilyen modell. Létezik.

A kérdés az, hogyan vezettek be egy ilyen jelentőségű változást, és milyen feltételek mellett.

Ausztriában a reformot évekig tartó társadalmi és szakmai vita előzte meg, politikai egyeztetések kísérték, és az állampolgári ismeretek oktatásának megerősítésével együtt vezették be. A hangsúly nem pusztán a korhatáron volt, hanem azon is, hogy a választójog bővítése mögött széles társadalmi legitimáció álljon. Magyarországon egyelőre inkább bejelentéseket látunk, mint nyilvános szakmai vitát.

Ez önmagában felvet egy kérdést: elegendő-e egy ilyen horderejű döntéshez a parlamenti többség, vagy szükség lenne szélesebb társadalmi konszenzusra is?

A vita másik oldala a magyar jogrend következetessége.

A 16 éves fiatal számos területen még korlátozottan cselekvőképes. Önálló szerződéskötéshez több esetben törvényes képviselő hozzájárulása szükséges, nem vásárolhat alkoholt vagy dohányterméket, nem vezethet személygépkocsit, és országgyűlési képviselőnek sem választható. Természetesen a választójog más természetű jogosultság, ezért ebből önmagában nem következik, hogy a korhatárt nem lehet csökkenteni.

Viszont éppen ezért indokolt megmagyarázni, miért jutunk ezen a területen más következtetésre, mint a magyar jog számos más élethelyzetében.

A harmadik kérdés már túlmutat a korhatáron.

Az elmúlt időszakban egyszerre került napirendre az alkotmány módosítása, a választási rendszer több elemének átalakítása, valamint most a választói kör bővítése.

Ezek külön-külön is jelentős közjogi változtatások. Együtt pedig óhatatlanul felvetik a kérdést: indokolt lenne-e mindezeket szélesebb szakmai és politikai egyeztetés után elfogadni? A demokratikus intézmények hosszú távú stabilitását ugyanis nem csupán a jogszabályok tartalma, hanem azok elfogadásának módja is meghatározza.

Végül érdemes elvégezni egy egyszerű gondolatkísérletet.