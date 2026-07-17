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35. Tusványos: „Veled teljes” a szabadegyetem és a fesztivál egyedülálló ötvözete

Jövő héten rajtol a 35. Tusványos, a rendszerváltás óta működő, egyedülálló szabadegyetem és fesztivál, amely idén a „Veled teljes” jelmondattal várja a látogatókat Tusnádfürdőn. Németh Zsolt, a Fidesz országgyűlési képviselője a HírTV-ben elárulta: a jubileumi rendezvényen idén is kiemelt szerepet kap a nemzetpolitikai újratervezés és a geopolitikai kihívások megvitatása a jelenlegi háborús korszakban.

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  • 2 órája
  • Frissítve: 2 órája
  • Forrás: HírTV
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A hagyományos szombati fórumon Orbán Viktor miniszterelnök és Tőkés László osztja meg gondolatait, de neves nyugati elemzők mellett a hazai közélet olyan szereplői is jelen lesznek, mint Schiffer András vagy Jeszenszky Géza. Bár a kormányoldal képviselői és különböző szakpolitikusok is meghívást kaptak az érdemi párbeszéd jegyében, Magyar Péter nélkül zajlik majd a tábor, mivel a szervezők szerint az ő stílusa egyelőre nem illeszkedik a rendezvény kulturált vitafórumaihoz. A harminc helyszínen zajló eseményen a közéleti témák mellett olyan fellépők garantálják a fesztiválhangulatot, mint az Edda Művek, a Bagossy Brothers Company tagjaiból alakult alakulatok vagy a Kowalsky meg a Vega.

 

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