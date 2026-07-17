35. Tusványos: „Veled teljes” a szabadegyetem és a fesztivál egyedülálló ötvözete

A hagyományos szombati fórumon Orbán Viktor miniszterelnök és Tőkés László osztja meg gondolatait, de neves nyugati elemzők mellett a hazai közélet olyan szereplői is jelen lesznek, mint Schiffer András vagy Jeszenszky Géza. Bár a kormányoldal képviselői és különböző szakpolitikusok is meghívást kaptak az érdemi párbeszéd jegyében, Magyar Péter nélkül zajlik majd a tábor, mivel a szervezők szerint az ő stílusa egyelőre nem illeszkedik a rendezvény kulturált vitafórumaihoz. A harminc helyszínen zajló eseményen a közéleti témák mellett olyan fellépők garantálják a fesztiválhangulatot, mint az Edda Művek, a Bagossy Brothers Company tagjaiból alakult alakulatok vagy a Kowalsky meg a Vega.