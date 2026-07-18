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Egri Gábor: Manipulált az adat, hogy 87 napra elegendő üzemanyag-tartaléka van hazánknak

Rendkívüli módon manipulált az az adat, hogy Magyarországnak 87 napra elegendő kőolaj- és üzemanyag-tartaléka van – jelentette ki a Független Benzinkutak Szövetségének szakértője, Egri Gábor.

  • Híradó
  • 5 órája
  • Forrás: HírTV
  • Fotó: Naomi visuals
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Egri Gábor elmondta: kőolajból 42 napra, gázolajból 24 napra, benzinből pedig 14 napra elegendő tartalék áll rendelkezésre. A szakértő rámutatott, hogy a piaci és egyéb tényezők miatt a gázolajellátás is nehéz helyzetben van. 

 

 

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