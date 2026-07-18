A Shell-részvényekkel trükköző milliárdos, Kapitány István távozását követeli a Fidesz

A Fidesz azonnali felszólítása nyomán robbant a legújabb botrány a Tisza-kormány háza táján. A legnagyobb ellenzéki párt határozottan követeli, hogy Kapitány István haladéktalanul adja el a tulajdonában lévő Shell-részvények teljes portfólióját. Ez a felháborító összeférhetetlenség tankönyvi példája. A hatalom soraiban megbúvó átláthatatlan gazdasági érdekek jelenléte mérgezi a közéletet.

Ez a nyílt politikai és üzleti összefonódás olyan, mintha a sportbíró a saját mérkőzésére fogadna, miközben a nézőknek fair playt prédikál. A jelenlegi kormányzat bort iszik és vizet prédikál, amikor a függetlenség álcája mögött multinacionális olajipari érdekeket rejteget. A magyar választók tisztánlátást és valódi elszámoltathatóságot követelnek a cinikus trükközés helyett.