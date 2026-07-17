Kiemelt videók

Saját fegyverével lőtték meg Magyar Pétert: így omlott össze a miniszterelnök vádaskodása

Magyar Péter miniszterelnök úgy támadja Bóka János SZDSZ-es múltját, hogy közben a Tisza-kormányban számos olyan politikus akad, akik az SZDSZ-ben kezdték pályafutásukat – erre hívta fel a figyelmet a Magyar Nemzet. A jelenlegi kancelláriaminiszter Ruff Bálint, és stratégiai államtitkára Nagy Zsófia is, a szabad demokratáknál kezdtek politizálni, de az Országgyűlés mentelmi bizottságának tiszás vezetője Sasi-Nagy Edit és Gerzsenyi Gabriella EP-képviselő is köthető az egykori liberális párthoz.

  • Hírek
  • 4 órája
  • Forrás: HírTV
Vágólapra másolva!

Itt van rögtön Ruff Bálint a Tisza-kormány miniszterelnökséget vezető minisztere, akinek politikai karrierje a Szabad Demokraták Szövetségében indult. A miniszter dolgozott Horn Gábor mellett a miniszterelnöki hivatalban, de az SZDSZ-ben kabinetfőnöki szerepet is betöltött. 
 

Stratégiai államtitkára, Nagy Zsófia is a szabad demokratáknál kezdett politizálni. Szintén dolgozott Fodor Gábor stábjában és az SZDSZ ifjúsági szervezetében is.

Gerzsenyi Gabriella a Tisza Párt EP-képviselője is köthető az egykori liberális párthoz. A politikust 2000-ben felvették fogalmazónak az akkori Környezetvédelmi Minisztériumba, majd a Medgyessy-kormány alatt a tárca az SZDSZ irányítása alá került, ahol Gerzsenyit tanácsossá léptették elő.

 

Továbbiak a témában