Saját fegyverével lőtték meg Magyar Pétert: így omlott össze a miniszterelnök vádaskodása

Itt van rögtön Ruff Bálint a Tisza-kormány miniszterelnökséget vezető minisztere, akinek politikai karrierje a Szabad Demokraták Szövetségében indult. A miniszter dolgozott Horn Gábor mellett a miniszterelnöki hivatalban, de az SZDSZ-ben kabinetfőnöki szerepet is betöltött.



Stratégiai államtitkára, Nagy Zsófia is a szabad demokratáknál kezdett politizálni. Szintén dolgozott Fodor Gábor stábjában és az SZDSZ ifjúsági szervezetében is.

Gerzsenyi Gabriella a Tisza Párt EP-képviselője is köthető az egykori liberális párthoz. A politikust 2000-ben felvették fogalmazónak az akkori Környezetvédelmi Minisztériumba, majd a Medgyessy-kormány alatt a tárca az SZDSZ irányítása alá került, ahol Gerzsenyit tanácsossá léptették elő.