Áder János szerint meg kell állítani a politikai lincshangulatot

Súlyos szavakkal bírálta a Tisza Párt vezette kormányt és a jelenlegi parlamenti többséget Áder János: a volt köztársasági elnök szerint az országban jelenleg egy olyan „közjogi szőnyegbombázás” zajlik, amely szétveri a magyar jogállamot és korlátozza az olyan alapvető alkotmányos jogokat, mint a választójog. A korábbi államfő rámutatott: a kormányzó erő korábbi ígéreteivel szemben nem a jogállami normák betartásával, hanem példátlan és antidemokratikus eszközökkel igyekszik kiiktatni politikai ellenfeleit az abszolút hatalom megszerzése érdekében. Áder János szerint ennek a politikai stratégiának a része Sulyok Tamás jelenlegi köztársasági elnök törvényalkotással történő, jogilag megalapozatlan eltávolítási kísérlete is. A volt elnök mindezek mellett arra figyelmeztetett, hogy a közösségi médiában és a politikai közbeszédben gerjesztett verbális erőszak és fenyegetőzés rendkívül veszélyes irányba mutat, és ha nem sikerül időben gátat szabni a lincshangulatnak, a szóbeli uszítást törvényszerűen fizikai atrocitások fogják követni.