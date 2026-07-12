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Áder János szerint meg kell állítani a politikai lincshangulatot

Nem kapott arra felhatalmazást Magyar Péter, hogy politikai szőnyegbombázást hajtson végre - jelentette ki a volt köztársasági elnök. Áder János a Bayer show-ban azt mondta: példátlan, hogy a kormány szétveri a magyar jogállamot, és fenyegeti a közjogi méltóságokat. A korábbi államfő leszögezte: ennek a folytonos uszításnak előbb vagy utóbb fizikai atrocitás lesz a vége.

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  • Forrás: HírTV
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Súlyos szavakkal bírálta a Tisza Párt vezette kormányt és a jelenlegi parlamenti többséget Áder János: a volt köztársasági elnök szerint az országban jelenleg egy olyan „közjogi szőnyegbombázás” zajlik, amely szétveri a magyar jogállamot és korlátozza az olyan alapvető alkotmányos jogokat, mint a választójog. A korábbi államfő rámutatott: a kormányzó erő korábbi ígéreteivel szemben nem a jogállami normák betartásával, hanem példátlan és antidemokratikus eszközökkel igyekszik kiiktatni politikai ellenfeleit az abszolút hatalom megszerzése érdekében. Áder János szerint ennek a politikai stratégiának a része Sulyok Tamás jelenlegi köztársasági elnök törvényalkotással történő, jogilag megalapozatlan eltávolítási kísérlete is. A volt elnök mindezek mellett arra figyelmeztetett, hogy a közösségi médiában és a politikai közbeszédben gerjesztett verbális erőszak és fenyegetőzés rendkívül veszélyes irányba mutat, és ha nem sikerül időben gátat szabni a lincshangulatnak, a szóbeli uszítást törvényszerűen fizikai atrocitások fogják követni.

 

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