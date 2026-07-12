Kiemelt videók

A Népszava bűvészmutatványa: a jobboldali influenszer vegzálásáért a Fideszt tették felelőssé

Ez egész egyszerűen felháborító - így reagált Szakács István a Népszava cikkére. A lap ugyanis azt állítja: a Fidesz tehet az influenszer letartóztatásáról. Navracsics Tibor a botrányra reagálva azt írta: így már mindjárt más! A szeretetország folt nélküli maradt!

  • Hírek
  • 2 órája
  • Forrás: HírTV
Vágólapra másolva!

Házkutatást tartottak és bilincsben vittek el a rendőrök egy jobboldali influenszert, amiért egy videójában határozottan figyelmeztette Magyar Pétert: ha Orbán Viktor ellen hergel, százezrek fognak kiállni a miniszterelnök mellett. A nyilvánvaló rendőrségi túlkapás után azonban megdöbbentő fordulatot vett a balliberális média kommunikációja. 

A Népszava és a TASZ szakértője ugyanis ahelyett, hogy a jogállamiság nevében egyértelműen elítélte volna az eljárást, 

a felelősséget megpróbálta az elmúlt tizenhat év kormányzati gyakorlatára és magára a Fideszre hárítani. 

Az érintett Szakács István felháborítónak tartja a jogvédők kettős mércéjét, miközben az abszurd érvelés mellett Navracsics Tibor sem tudott szó nélkül elmenni.

 

Továbbiak a témában