Az olasz kalauzok sorra mondanak fel az erőszakos bevándorlók miatt

Sorra mondanak fel a kalauzok Olaszországban, mert félnek az agressziótól. Az utóbbi időben megjelentek a rendőrök a járatokon, de a támadások ennek ellenére nem szűntek meg. Az erőszak azonban nem korlátozódik a tömegközlekedési eszközökre, mostanra már az egész országban jellemző lett. Júniusban két fiatal lányt gázoltak el marokkóiak, az egyik támadó elmenekült az országból, de egy videóban azt üzenete: nem kér bocsánatot, hanem visszamegy, és mindenkit lelő.

A múlt hétvégén Milánóban egy gambiai származású olasz állampolgár 20 késszúrással sebesített meg egy 55 éves férfit, aki egy bárban kávézott a fiával. A rendőrségnek azt mondta, hogy nagyon jól szórakozott, és bármikor megismétli, amikor szabadon engedik. Múlt héten Rómában sebesült meg két rendőr a Colosseumnál, amikor észak-afrikaiak támadtak rájuk. Majd a hétvégén Milánóban balhéztak szintén észak-afrikaiak. A közterület-felügyelők mellett rendőrök is kivonultak a megfékezésükre, 6 rendvédelmi dolgozó sérült meg. Egy másik esetben 3 marokkói próbált tőrrel támadni két intézkedő rendőrre Milánó egyik elővárosában egy autós üldözés során, az a két rendőr is megsérült.

Az olasz szélsőjobboldal a bevándorlók hazaküldését sürgeti: mindazokét, akik nem rendelkeznek érvényes tartózkodási engedéllyel, vagy bűntényt követtek el.