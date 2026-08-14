Aktív Magyarország: kikapcsolódás és túralehetőségek országszerte

Erdei kulcsosház, egykori pilótaotthon, dunai révészház vagy kényelmes bázis egy családi túrához: már száz szálláshely közül lehet választani az Aktív Kalandor oldalán elérhető Kalandtárban. A Kalandtár az Aktív Kalandor foglalási felülete, ahol szálláshelyek mellett e-bike-bérlés, vezetett túra vagy látogatóközpontok szolgáltatásai is foglalhatók, így akár egy teljes aktív hétvége összeállítható egy helyen. Mérföldkőhöz érkezett az Aktív Kalandor Kalandtára, a foglalható szálláshelyek száma elérte a százat. A kínálat az erdő mélyén megbúvó, néhány fős kulcsosházaktól a családokat, osztályokat és nagyobb társaságokat fogadó szállásokig terjed. Van, ahová már az odavezető útért is érdemes elindulni, máshol a teraszról nyíló kilátás vagy az épület múltja teszi emlékezetessé az ott töltött napokat.