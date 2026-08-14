Sietve érik a szőlő: már megkezdődött a szüret

Már most dolgoznak a hazai szőlőültetvényeken, és nem is akármilyen tempóban! A tartós meleg és a szárazság felgyorsítja a szőlő érését, így a korábban akár két hónapos szüreti időszak most három hétre, legfeljebb egy hónapra is szűkülhet.

A termelőknek azonban nemcsak az időjárással kell megküzdeniük: egyre nagyobb gondot okoz az amerikai szőlőkabóca terjedése is, amely a szőlő sárgaságát okozó betegséget terjeszti.

A Jázmin fajta szedésével kezdődött meg a szüret a Pécsi Tudományegyetem Borbirtokán. A száraz, meleg időjárás ellenére a szőlő megőrizte jellegzetes, illatos, parfümös karakterét, és már a must is ígéretesnek mutatkozik.