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Baka András lehet Magyarország következő köztársasági elnöke

A hírrel kapcsotban Lomnici Zoltán alkotmányjogász mondott kommentárt.

  • Hírek
  • 3 órája
  • Forrás: HírTV
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A szakértő ezekre a kérdésekre válaszolt:

  • Figyelembe véve Baka András szakmai életútját és korábbi döntéseit, mennyiben tehet eleget annak az elvárásnak, hogy a nemzet egységét kifejezze?
  • Magyar Péter gyakran hangoztatja az átláthatóság fontosságát, valamint azt, hogy az egyes döntések a társadalom széles egyetértésével és támogatásával szülessenek meg, ne pedig füstös tárgyalókban. A mostani államfő-jelölés mennyiben tesz ennek eleget?
  • A másik két jelölt személyéről, akik közül a Tisza Párt elnöksége kiválasztotta Baka Andrást lehet valamit tudni?

 

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