Baka András lehet Magyarország következő köztársasági elnöke

A szakértő ezekre a kérdésekre válaszolt:
- Figyelembe véve Baka András szakmai életútját és korábbi döntéseit, mennyiben tehet eleget annak az elvárásnak, hogy a nemzet egységét kifejezze?
- Magyar Péter gyakran hangoztatja az átláthatóság fontosságát, valamint azt, hogy az egyes döntések a társadalom széles egyetértésével és támogatásával szülessenek meg, ne pedig füstös tárgyalókban. A mostani államfő-jelölés mennyiben tesz ennek eleget?
- A másik két jelölt személyéről, akik közül a Tisza Párt elnöksége kiválasztotta Baka Andrást lehet valamit tudni?