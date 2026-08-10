Romániában évente több száz medve kilövését engedélyezik

A Kárpátokban él Európa egyik legjelentősebb barna medve állománya, az utóbbi években azonban megszaporodtak az ember és a medve közötti találkozások. Az állatok egy része már rendszeresen felkeresi a lakott területeket és a forgalmas hegyi utakat, ahol sokszor könnyen jut élelemhez. A természetvédők szerint ezen csak akkor lehet változtatni, ha az emberek is megváltoztatják a szokásaikat.

A Transzfogarasi út ma már a turisták mellett a barna medvékről is ismert.

Bár az út mentén több helyen figyelmeztető táblák tiltják az állatok etetését, sok autós mégis megáll, hogy közelebbről is megnézze vagy lefényképezze őket. A szakemberek szerint ezzel a medvék egyre inkább hozzászoknak az emberek jelenlétéhez, és természetes táplálékszerző viselkedésük is megváltozik.

A medvék egyre gyakoribb megjelenése miatt a román parlament idén jelentősen megemelte az évente kilőhető barna medvék számát. A döntés célja az embereket érő támadások és a lakott területeken megjelenő állatok számának csökkentése volt. A természetvédők szerint azonban a kilövések önmagukban nem jelentenek valódi megoldást. A szakemberek szerint sokkal hatékonyabb lenne, ha a hangsúly a megelőzésre kerülne. Ennek része a medvék etetésének szigorú tiltása, a hulladék megfelelő tárolása, valamint a települések környékének olyan védelme, amely nem csalogatja az állatokat az emberek közelébe.

Az elmúlt években több olyan intézkedés is született Romániában, amely a konfliktusok megelőzését szolgálná. Ilyen például az elektromos kerítések támogatása vagy a medvék etetéséért kiszabható bírság. A szakemberek szerint azonban ezek csak akkor lehetnek eredményesek, ha a szabályokat következetesen betartják és betartatják.