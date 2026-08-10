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Lannert Judit 107 nap után ledöbbent azon, hogy néz ki a minisztériuma

A tiszásoknál azonban nem talált az akciója befogadó közegre.

  • Hírek
  • 3 órája
  • Forrás: HírTV
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Szétszedték a kommentelők az oktatási minisztert. Lannert Judit Facebook-videójában egy korábbi kormányzati irodát mutatott be, amit még az Orbán-kormányok családügyekért felelős államtitkáraitól örökölt. Lannert  nem találta az "intimitást" és azt kifogásolta, hogy ott zuhanyzó, gardrób, sminktükör és hajszárító is található. Ezzel támadva a korábban ott dolgozó Koncz Zsófiát és Novák Katalint. A Tiszásoknál azonban nem talált az akciója befogadó közegre. Volt, aki azt kritizálta, hogy 100 nap után talált csak be az irodájába, majd egyszerű prolihergelésnek titulálta a videót. 

 

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