Lannert Judit 107 nap után ledöbbent azon, hogy néz ki a minisztériuma

Szétszedték a kommentelők az oktatási minisztert. Lannert Judit Facebook-videójában egy korábbi kormányzati irodát mutatott be, amit még az Orbán-kormányok családügyekért felelős államtitkáraitól örökölt. Lannert nem találta az "intimitást" és azt kifogásolta, hogy ott zuhanyzó, gardrób, sminktükör és hajszárító is található. Ezzel támadva a korábban ott dolgozó Koncz Zsófiát és Novák Katalint. A Tiszásoknál azonban nem talált az akciója befogadó közegre. Volt, aki azt kritizálta, hogy 100 nap után talált csak be az irodájába, majd egyszerű prolihergelésnek titulálta a videót.