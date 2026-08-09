Kettős mérce a hatalomban: mindent megtestesít a jelölt, amit korábban elítéltek

A vitaműsor címe ironikusan: A nemzetegyesítő Baka András. A stúdióban azt elemzik, hogy a Tisza Párt által kiválasztott államfőjelölt pontosan azokat a problémákat testesíti meg, amelyeket a kormánypárt korábban Sulyok Tamás eltávolításakor oly hevesen kifogásolt.

A szakértők rámutatnak a súlyos politikai kettős mércére: a felvezetett új jelölt múltja és tevékenysége még annál is több ellentmondást rejt, mint amit a hatalom az elődjének valaha is a szemére vetett.