Kettős mérce a hatalomban: mindent megtestesít a jelölt, amit korábban elítéltek

A vitaműsor címe ironikusan: A nemzetegyesítő Baka András. A stúdióban azt elemzik, hogy a Tisza Párt által kiválasztott államfőjelölt pontosan azokat a problémákat testesíti meg, amelyeket a kormánypárt korábban Sulyok Tamás eltávolításakor oly hevesen kifogásolt.
A szakértők rámutatnak a súlyos politikai kettős mércére: a felvezetett új jelölt múltja és tevékenysége még annál is több ellentmondást rejt, mint amit a hatalom az elődjének valaha is a szemére vetett.
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