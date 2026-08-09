Kiszivárgott a botrányos felvétel: hisztériás rohamot kapott a lebukott miniszterelnök

A sarokba szorított Magyar Péter miniszterelnök a kormányszóvivői tájékoztatón elvesztette a kontrollt, és válaszok helyett agresszív támadást indított a HírTV ellen a közmédiás tisztogatások miatt.

Bár Magyar Péter miniszterelnök független közmédiát ígért, egyetlen kommentje elég volt két új vezető azonnali eltávolításához. Amikor a HírTV szembesítette a diktatórikus lépéssel, a kormányfő elvesztette a kontrollt, és hisztérikus rohamot kapva vonta meg a szót. Németh Balázs rávilágított: a cinikus hazugságspirál bizonyítja, hogy az országot bábként rángatják a színfalak mögött. Totális a morális csőd.