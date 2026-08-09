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Kiszivárgott a botrányos felvétel: hisztériás rohamot kapott a lebukott miniszterelnök

Magyar Péter elvesztette a kontrollt. Egyetlen kommenttel rúgatott ki vezetőket, a lebukás után pedig hisztérikus rohamban támadt az őt kérdező sajtóra.

  • Híradó
  • 16 órája
  • Frissítve: 15 órája
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A sarokba szorított Magyar Péter miniszterelnök a kormányszóvivői tájékoztatón elvesztette a kontrollt, és válaszok helyett agresszív támadást indított a HírTV ellen a közmédiás tisztogatások miatt.

Bár Magyar Péter miniszterelnök független közmédiát ígért, egyetlen kommentje elég volt két új vezető azonnali eltávolításához. Amikor a HírTV szembesítette a diktatórikus lépéssel, a kormányfő elvesztette a kontrollt, és hisztérikus rohamot kapva vonta meg a szót. Németh Balázs rávilágított: a cinikus hazugságspirál bizonyítja, hogy az országot bábként rángatják a színfalak mögött. Totális a morális csőd.

 

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