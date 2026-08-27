Egy pap lett a Tisza Párt új célpontja: uszítással vádolják a lelkipásztort

Frontális támadást indított a Tisza Párt a katolikus egyház ellen. A magát nem hívő embernek valló Kiss János országgyűlési képviselő bűncselekménnyel - uszítással -vádolta meg a pátervásárai papot. A politikus azt állítja, hogy a lelki pásztor az egyik szentmiséjén a Tisza Párt, Magyar Péter és a kormány ellen uszított. Kiss János azonban semmiféle konkrétummal nem támasztotta alá vádjait.

Magyar Péter pedig korábban a Magyar Katolikus Püspöki Kar ellen hergelt és arra utalt, hogy Fidesz propagandát folytat, amikor arra kérte a híveket, hogy az orosz-ukrán háború évfordulóján imádkozzanak a békéért.