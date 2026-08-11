Köztársaságielnök-választás – Élőben a HírTV műsorán

Baka András jogtudós, a Legfelsőbb Bíróság korábbi elnöke az egyetlen jelölt Magyarország új köztársasági elnöki tisztségére, miután a Tisza-frakció által benyújtott jelölőívet 140 képviselői aláírással érvényesítette az Országgyűlés. A szavazás kimenetele a parlamenti többség támogatásával formálisnak tekinthető, míg az ellenzéki (Fidesz–KDNP) elutasítják a folyamatot és nem vesznek részt a voksoláson.

A Tisza Párt a köztársaságielnök-jelöltük kiválasztásánál sem tartotta be ígéreteit - jelentette ki a Mi Hazánk elnöke. Toroczkai László elmondta: a kormánypárt azt ígérte, hogy egy széleskörűen elfogadott jelöltük lesz, aki távol áll a politikától, ám ezek egyike sem sikerült.

Köztársaságielnök-választást a HírTV 14 órától élőben közvetítette: