Most már Brüsszel és a nemzetközi jogvédő szervezetek sem aggódnak a magyar sajtószabadságért

Toroczkai László, a Mi Hazánk Mozgalom elnöke pedig arról beszélt, hogy csak a legdurvább banán köztársaságokban lehet olyat elképzelni, hogy valaki egy Facebook-kommenttel rúgat ki egy köztévés szakembert.

Mindeközben továbbra is hallgatnak azok a nemzetközi jogvédők, akik az Orbán-kormány alatt még oly hangosan kiálltak a magyar sajtószabadságért. Levélben kerestük a Transparency International Magyarországot és a TASZ-t is egyelőre azonban nem foglaltak állást a mostani ügyben.

Nincs ez másképp Brüsszel esetében sem

- hívta a fel a figyelmet a Fidesz Európai parlamenti képviselője.



Dömötör Csaba arra is rámutatott, hogy még a válsághelyzetben sem állították helyre a hírszolgáltatást a közmédiában, pedig nagy szükség lett volna az állampolgárok tájékoztatására. A politikus hangsúlyozta: az Európai Parlamenten minden lehetséges eszközzel szóvá teszik a demokráciát korlátozó lépéseket és döntéseket.