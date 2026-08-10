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Botrányosan viselkedett Magyar Péter a parlamenti eskütétel alatt

Soha nem volt még olyan kellemetlen miniszterelnöke az országnak, aki beordibál a képviselői eskütétel közbe - így reagált a miniszterelnök viselkedésére a Szűcs Gábor a Fidesz országgyűlési képviselője.

  • Hírek
  • 5 órája
  • Forrás: HírTV
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Parlamenti esküt tett Hortay Olivér és Palóc André, akik a Fidesz képviselőcsoportjában folytatják munkájukat. Az egyik érintett, Hortay Olivér elmondta: A miniszterelnök az eskü alatt froclizta őket.

 

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