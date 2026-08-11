Megosztó államfőjelölés az '56-os emlékévben

Szégyen, hogy a tatai sortűz karhatalmistáját akarják köztársasági elnöknek kinevezni az '56-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulóján - jelentette ki a KDNP frakcióvezetője. Rétvári Bence elmondta: az államfőnek egyesítenie kell a magyarságot, de szerinte Baka András erre nem lesz képes.