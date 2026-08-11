Kapitány István: A magyar emberek nélkül nem kezelhető az energiaválság

Kizárólag a magyar emberek összefogásának köszönhető, hogy a kánikula miatt előállt gazdasági károkat sikerült mérsékelni - jelentette ki a gazdasági miniszter. Kapitány István a Kontrollnak az előző kormányokat tette felelőssé a kialakult helyzetért, a paksi atomerőmű teljesítmény-csökkenése pedig már a nemzetgazdasági számokban is látszik.