Vagyonvédelemnek álcázott politikai hatalomépítés?

Itt kezdődik az igazán kellemetlen kérdés. A Nemzeti Vagyon-visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnevezése nehezen támadható, hiszen ki vitatná a magyar vagyon védelmét? De a név még nem válasz arra, hogy kik kapnak beleszólást az intézmény működésébe. A jelöltek között ott van Ligeti Miklós, a Transparency International Magyarország jogi igazgatója, aki a meghallgatáson román mintát említett.

A Transparency nemzetközi civil hálózat része, amelynek finanszírozási és kapcsolati rendszere is vizsgálható. És éppen ezért nem az a kérdés, hogy lehet-e egy civil szervezetnek szakmai véleménye. Hanem az: hogyan fér össze a magyar nemzeti érdek elsődlegességével, ha egy nemzetközi hálózatból érkező, politikailag aktív szereplő egy ilyen erős állami intézmény kialakításában és működésében kap meghatározó szerepet?

A civil címke ugyanis nem válasz minden kérdésre. A valódi garancia az lenne, ha pontosan tudnánk: kinek az érdeke alapján, milyen ellenőrzés mellett és kinek a felhatalmazásával születnek majd a döntések.