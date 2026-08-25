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A közpénz tegnap még probléma volt, ma már finanszírozási forrás

A Tisza egyik legfontosabb üzenete a közpénz átlátható felhasználása volt. Most az Országgyűlés Hivatala adja ki a párt hivatalos lapját, amelynek felelős szerkesztője a Tisza frakcióvezetője.Vajon ugyanaz a mérce működik, amikor már ők ülnek a kassza másik oldalán?

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Ez a történet azért kellemetlen, mert nem egyszerűen egy újságról szól. Hanem arról a mércéről, amelyet politikai oldaltól függetlenül kellene alkalmazni. A Tisza közpénzügyi kritikája eddig hangos volt. Most viszont az Országgyűlés Hivatala kiad egy olyan lapot, amelynek felelős szerkesztője maga a Tisza frakcióvezetője. 

Ha közpénzből politikai üzenetek jutnak el a választókhoz, akkor mi a különbség a korábban támadott és a most alkalmazott gyakorlat között? Vagy a közpénz csak addig gyanús, amíg más használja?

 

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