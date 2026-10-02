Karácsony Gergely politikai háttéralkuja Budapest jövőjéről

A Fidesz–KDNP fővárosi frakciója hivatalosan kezdeményezte a Fővárosi Közgyűlés rendkívüli ülésének azonnali összehívását, miután Karácsony Gergely a nyilvánosság teljes kizárásával, politikai háttéralku keretében állapodott meg a Tisza kormánnyal Budapest jövőjéről és a legfontosabb fejlesztési kérdésekről. A frakció álláspontja szerint elfogadhatatlan, hogy miközben a város jövőjét meghatározó stratégiai ügyekről döntenek, a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsából módszeresen kizárták a Fővárosi Közgyűlés negyed millió szavazót képviselő ellenzéki erőt, a Fidesz–KDNP-t. Ezzel a döntéssel a Főpolgármester és a Tisza Párt több százezer budapesti polgár demokratikus választói akaratát és képviseleti jogát hagyja figyelmen kívül, statisztává fokozva le a budapestieket a saját városukban.