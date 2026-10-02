Kínában újabb VVER-1200-as orosz blokk indul

Újabb fontos mérföldkőhöz érkezett a világ egyik legnagyobb atomerőmű-építési programja: a kínai Tianvan Atomerőmű 7. blokkjának orosz, VVER–1200 típusú reaktora 2026. szeptember végén elérte a minimálisan ellenőrzött teljesítményszintet. Az első kritikussággal, az önfenntartó, szabályozott nukleáris láncreakció beindulásával megdobbant a reaktor „szíve”. A mostani mérföldkő újabb bizonyítéka annak, hogy a Pakson is épülő VVER–1200 típusú orosz blokkok a világszerte sikeresen vizsgázó 3+ generációs orosz atomerőművek alkotta családhoz csatlakoznak majd.

