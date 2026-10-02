Lourdes-ba látogatott XIV. Leó pápa

A remény, az emberi méltóság és a szenvedők melletti kiállás – ezek voltak XIV. Leó pápa lourdes-i látogatásának legfontosabb üzenetei. A katolikus egyházfő franciaországi apostoli útja során zarándokként érkezett a világ egyik legismertebb Mária-kegyhelyére. Imádkozott a massabielle-i barlangnál, találkozott betegekkel és az őket segítőkkel, a francia püspökökkel, majd több tízezer hívővel együtt vett részt a hagyományos gyertyás körmeneten. A pápa hangsúlyozta: minden emberi élet értékes, és az ember méltósága nem függhet egészségi állapotától vagy fizikai erejétől.