Drogmaffia családi körben: Milliók, luxusautó és kristály Enyingen

Családi körben üzemeltetett drogterjesztő hálózatot számolt fel a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) a Terrorelhárítási Központ (TEK) közreműködésével. Az enyingi bűnszövetkezetben mindenkinek megvolt a maga feladata: míg az apa Pest vármegyéből szerezte be a „kristály” néven ismert kábítószert, addig 15 éves lánya porciózta, a szülők és a nagynéni pedig értékesítették azt a környéken. A Pest és Fejér vármegyét érintő, öt helyszínen végrehajtott razzia során összesen hét embert fogtak el, a kutatások alatt pedig milliókat, arany ékszereket és egy luxusautót is lefoglaltak a nyomozók. A visszaeső elkövetőkre akár 20 év szabadságvesztés is várhat, a bíróság már elrendelte a drogdíler szülők letartóztatását.