Súlyosbodó erdőtüzek: Franciaországban és Spanyolországban százezreket telepítenek ki

Európa délnyugati részén tovább tombolnak az erdőtüzek, Franciaországban és Spanyolországban is rendkívüli a helyzet. Franciaországban már százezreket érintenek a kitelepítések, a tűzoltók pedig katonai repülőgépek és uniós segítség bevonásával próbálják megfékezni a lángokat. Spanyolországban országos vészhelyzetet rendeltek el, miközben a tüzek pusztítása már most többszöröse a tavalyi rekordévnek.