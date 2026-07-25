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Súlyosbodó erdőtüzek: Franciaországban és Spanyolországban százezreket telepítenek ki

Az erdőtüzek miatt ezreknek kellett elhagyniuk otthonukat.

  • Hírek
  • 1 órája
  • Forrás: HírTV
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Európa délnyugati részén tovább tombolnak az erdőtüzek, Franciaországban és Spanyolországban is rendkívüli a helyzet. Franciaországban már százezreket érintenek a kitelepítések, a tűzoltók pedig katonai repülőgépek és uniós segítség bevonásával próbálják megfékezni a lángokat. Spanyolországban országos vészhelyzetet rendeltek el, miközben a tüzek pusztítása már most többszöröse a tavalyi rekordévnek.

 

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