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Lezárult a csömendi gyilkosság büntetőpere: jogerős ítélet született

A vádlott a gyilkosság után elmenekült.

  • Radar
  • 33 perce
  • Forrás: HírTV
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Jogerősen 15 év fegyházbüntetésre ítélték a csömendi gyilkost. A férfi még 2025. májusában megtaposta, megrugdosta, csákánnyal ütötte, majd késsel megszúrta volt feleségét. A vádlott a gyilkosság után elmenekült, ám a rendőrök még aznap elfogták.

 

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