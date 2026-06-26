Lezárult a csömendi gyilkosság büntetőpere: jogerős ítélet született

Jogerősen 15 év fegyházbüntetésre ítélték a csömendi gyilkost. A férfi még 2025. májusában megtaposta, megrugdosta, csákánnyal ütötte, majd késsel megszúrta volt feleségét. A vádlott a gyilkosság után elmenekült, ám a rendőrök még aznap elfogták.