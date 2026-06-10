Riasztás - Vészhelyzet Kelenföldön!

Őrjöngők az utcán, tetőn sátrazó hajléktalanok, baltával fenyegetőző autós, buli a metróaluljáróban. Ezek a felvételek a - Kelenföld a 8-as körzet csoportba kerültek fel. A csoport szervezői újbudai állatvédőkből lettek Kelenföld önkéntes biztonságiőrei, az egyre romló közbiztonság miatt. Egy újbudai állatvédőkből álló szervezet kénytelen rendvédelmi feladatokat is ellátni az egyre romló közbiztonság miatt. A 11. kerületi helyzet már a hatóságok figyelmét is felkeltette, ezért nagytakarítást hirdettek meg a Kelenföldi vasútállomáson.