Autóexportot a magyar gazdák kárára? – A Mercosur-megállapodás valódi nyertesei és vesztesei

Ursula von der Leyen úgy tervezi aláírni a megállapodást, hogy az uniós tagállamok többségét – köztük Olaszországot – kétes ígéretekkel sikerült meggyőzni. A legnagyobb veszélyt az eltérő szabályozás jelenti: Brazíliában olyan rákkeltő növényvédő szereket használnak, amelyeket az EU-ban már rég betiltottak. Mivel a beérkező áruk alig 1-2%-át ellenőrzik, szinte akadálytalanul juthat be a boltokba az olcsó, de silány minőségű dél-amerikai áru.

Stefán Csaba, a Magyar Külügyi Intézet kutatója a HírTV stúdiójában rávilágított, hogy a Mercosur-megállapodás valójában egy „autókat húsért” típusú csereüzlet, amely elsősorban a német gyógyszer- és autóiparnak kedvez, miközben az európai mezőgazdaságot nehéz helyzetbe hozza. A szakértő szerint a sürgető aláírás mögött egy új, multipoláris világrend kialakulása áll: Brüsszel a Trump-féle védővámok és a kínai gazdasági nyomulás ellen próbál szabadkereskedelmi védőhálót fonni, még ha ez csak minimális, 0,05%-os GDP-növekedést is jelent.