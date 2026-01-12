"Cigarettára többet költötök" – Így alázta meg a diákokat a baloldal pénzügyminisztere, mielőtt kifütyülték

A történelem olykor kegyetlen tükröt tart elénk. Szabó László, aki 1995-ben a HÖKOSZ elnökeként állt a Bokros-csomag elleni hallgatói tiltakozások élére, ma már higgadt elemzőként tekint vissza azokra az időkre, amikor a Horn-kormány a rendszerváltás utáni demokrácia díszletei között próbálta "gatyába rázni" az országot – természetesen a lakosság zsebének kíméletlen kiforgatásával. A képlet ismerős: a választásokat a "Kánaán" ígéretével nyerték meg kétharmaddal, majd a kormányra kerülés pillanatában kiderült, hogy a bőségszaru helyett csupán a nadrágszíj maradt. Ez a tipikus baloldali, liberális "megoldás": ha baj van, vedd el az emberektől, ha pedig tiltakoznak, alázd meg őket.