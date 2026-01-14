Drámai fordulat jöhet a magyar földeken

A szakértő kiemeli a téli csapadék sorsdöntő szerepét: bár a talaj felső rétegei regenerálódnak, a mélyebb rétegekben továbbra is vízhiány mutatkozik.

2026-ra globálisan stabil termés várható, ami az állattartóknak kedvező alacsony takarmányárakat ígér, ám a geopolitikai válságok – különösen a kőolaj útvonalainak akadályozása – váratlan drágulást hozhatnak. A technológiai oldalon a mesterséges intelligencia és a precíziós gazdálkodás válik a hatékonyság kulcsává, ahol minden megspórolt műtrágyaszem és üzemanyag-liter döntő fontosságú lesz a versenyképesség megőrzésében.