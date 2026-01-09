Míg mások csak beszélnek a fiatalokról, a kormány a zsebükbe teszi a lakáskulcsot

Miközben Európa sok országában a lakhatási válság a fiatalok rémálma, Magyarország Kormánya cselekszik. Az Otthon Start Program nem csupán egy újabb intézkedés, hanem valódi mentőöv. A számok makacs dolgok: a Miskolc városában tartott sajtótájékoztatón kiderült, hogy a kezdeményezés elemi erővel robbant be. Dr. Panyi Miklós államtitkár egyenesen a rendszerváltás óta látott legerősebb programnak nevezte a lehetőséget. A konstrukció verhetetlen: fix 3%-os hitel, mindössze 10 százalék önerő, és 25 éves futamidő várja az első lakásvásárlók tömegeit. Ez nem aprópénz, hanem a jövő alapköve. A program az építőipar számára is oxigénpalackot jelent, miközben országszerte már 25 ezren adták be igényüket. A siker kézzel fogható: több száz borsodi család már az új, saját otthonában bonthatta ki a karácsonyi ajándékokat.