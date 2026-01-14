Mutatjuk 2026 ingatlanpiaci aranybányáit

Gadanecz Zoltán, a GDN ingatlanhálózat alapítója a HírTV Napindító című műsorában rámutatott: az agglomerációban már nem a kilométer, hanem a közlekedéssel töltött idő a döntő tényező. Az új autópálya-lehajtók környékén azonnali telekáremelkedés várható.

A szakértő kiemelte, hogy a technológiai váltás elkerülhetetlen: a munkaerőhiány miatt előtérbe kerülnek a késztechnológiák és a „daruzható” modulházak, amelyek gyors és energetikailag hatékony megoldást kínálnak.

A 2026-os év nagy újdonsága a zárt kertek bevonása az Otthon Start Programba, ami jelentősen bővítheti az olcsóbb telkek kínálatát. Bár ez értékfelhajtó hatással bír, a szakértő szerint nem kell „forró kásától” tartani, a piac fokozatosan fogja beárazni az új szegmenseket. A vidéki családi házak 50 millió forintos sávja még mindig komoly befektetési potenciált rejt a fővárosi árakkal szemben.