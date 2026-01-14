Mutatjuk 2026 ingatlanpiaci aranybányáit

Már nem Budapest a drágulás motorja: az ingatlanpiaci szakértő szerint 2026 a tudatos döntések és a vidéki felzárkózás éve lesz. Miközben a fővárosi áremelkedés lassul, a megyeszékhelyek és a jól megközelíthető kisebb városok árai vákuumként szívják maguk után a piacot. Az Otthonstart program kiterjesztése és az új, költséghatékony építési technológiák pedig olyan kapukat nyitnak meg az első lakáshoz jutók előtt, amelyekkel a másfél milliós négyzetméterár alatt is modern otthonhoz lehet jutni.
Gadanecz Zoltán, a GDN ingatlanhálózat alapítója a HírTV Napindító című műsorában rámutatott: az agglomerációban már nem a kilométer, hanem a közlekedéssel töltött idő a döntő tényező. Az új autópálya-lehajtók környékén azonnali telekáremelkedés várható.
A szakértő kiemelte, hogy a technológiai váltás elkerülhetetlen: a munkaerőhiány miatt előtérbe kerülnek a késztechnológiák és a „daruzható” modulházak, amelyek gyors és energetikailag hatékony megoldást kínálnak.
A 2026-os év nagy újdonsága a zárt kertek bevonása az Otthon Start Programba, ami jelentősen bővítheti az olcsóbb telkek kínálatát. Bár ez értékfelhajtó hatással bír, a szakértő szerint nem kell „forró kásától” tartani, a piac fokozatosan fogja beárazni az új szegmenseket. A vidéki családi házak 50 millió forintos sávja még mindig komoly befektetési potenciált rejt a fővárosi árakkal szemben.