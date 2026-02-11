NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Kiemelt videók
HírTvGazdaság
Február közepétől több bank is módosíthatja az Otthon Start programhoz kapcsolódó igénylési feltételeit

Február közepétől több bank is módosíthatja az Otthon Start programhoz kapcsolódó igénylési feltételeit

Érdemes még a jelentkezés előtt tájékozódni a kiválasztott bank aktuális feltételeiről.

  • Hírek
  • 41 perce
  • Forrás: HírTV
Vágólapra másolva!

Február közepétől több bank is módosíthatja az Otthon Start programhoz kapcsolódó igénylési feltételeit. A pénzintézetek időről időre felülvizsgálják a konstrukció részletszabályait, így változhatnak az elvárt jövedelmi feltételek, az önerő mértékére vonatkozó előírások, a szükséges dokumentumok köre vagy akár a bírálati határidők is.

A szakértők arra hívják fel a figyelmet, hogy az érdeklődőknek érdemes még a jelentkezés előtt tájékozódniuk a kiválasztott bank aktuális feltételeiről, mert az egyes pénzintézetek gyakorlata eltérhet egymástól. Az is előfordulhat, hogy bizonyos kedvezmények vagy kiegészítő szolgáltatások csak meghatározott ideig érhetők el.

 

Továbbiak a témában