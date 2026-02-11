Február közepétől több bank is módosíthatja az Otthon Start programhoz kapcsolódó igénylési feltételeit. A pénzintézetek időről időre felülvizsgálják a konstrukció részletszabályait, így változhatnak az elvárt jövedelmi feltételek, az önerő mértékére vonatkozó előírások, a szükséges dokumentumok köre vagy akár a bírálati határidők is.

A szakértők arra hívják fel a figyelmet, hogy az érdeklődőknek érdemes még a jelentkezés előtt tájékozódniuk a kiválasztott bank aktuális feltételeiről, mert az egyes pénzintézetek gyakorlata eltérhet egymástól. Az is előfordulhat, hogy bizonyos kedvezmények vagy kiegészítő szolgáltatások csak meghatározott ideig érhetők el.