A hálátlanság és a háborús pszichózis új mélységeibe süllyedt Kijev. Zelenszkij őrnagya katonai invázióval fenyegette meg Magyarországot, ami a jószomszédi viszony teljes felrúgása. Borbély Bea elemző szerint ez nem csupán retorikai fogás, hanem veszélyes provokáció. A magyar kormány azonban nem enged a zsarolásnak: a béke álláspontja sziklaszilárd, bárhonnan is jöjjön a fenyegetés.
Döbbenetes mondatok hangzottak el, amelyek alapjaiban rengetik meg a térség biztonságát: Zelenszkij őrnagya katonai invázióval fenyegette meg Magyarországot. Borbély Bea, a Nézőpont Intézet elemzője rávilágított, hogy ez a példátlan agresszió a háborúpárti kétségbeesés jele.
Miközben hazánk a történelem legnagyobb humanitárius akcióját hajtja végre, a keleti szomszédunk katonai vezetése célkeresztbe vette Budapestet. A helyzet súlyosságát és Kijev elszigetelődését jelzi, hogy már a németek és a franciák is ellenzik Ukrajna azonnali, gyors felvételét, látva a vezetés kiszámíthatatlan és agresszív viselkedését.