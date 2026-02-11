Miközben mi mentjük a menekülteket, Zelenszkij katonái Budapest ellen vonulnának?

Döbbenetes mondatok hangzottak el, amelyek alapjaiban rengetik meg a térség biztonságát: Zelenszkij őrnagya katonai invázióval fenyegette meg Magyarországot. Borbély Bea, a Nézőpont Intézet elemzője rávilágított, hogy ez a példátlan agresszió a háborúpárti kétségbeesés jele.

Miközben hazánk a történelem legnagyobb humanitárius akcióját hajtja végre, a keleti szomszédunk katonai vezetése célkeresztbe vette Budapestet. A helyzet súlyosságát és Kijev elszigetelődését jelzi, hogy már a németek és a franciák is ellenzik Ukrajna azonnali, gyors felvételét, látva a vezetés kiszámíthatatlan és agresszív viselkedését.