Orbán Viktor: Brüsszel és Kijev legújabb haditervét mutatta be

A Politico kedden publikálta az 5 pontból álló Zelenszkij-tervet

A tervet annak érdekében hajtanának végre, hogy elősegítsék a 2027-re tervezett ukrán EU-csatlakozást. A tervezet szerint Ukrajna már a reformfolyamat lezárása előtt helyet kaphatna az uniós döntéshozatalban. Ennek a legnagyobb akadálya a lap szerint Orbán Viktor, ugyanis ő következetesen ellenzi Ukrajna EU-tagságát.

Az ötpontos tervben többek között szerepel, hogy Ukrajna már a háború alatt letárgyalná a csatlakozást, hogy készen álljon az uniós tagságra, valamint a csatlakozáshoz szükséges reformok tényleges végrehajtása előtt belépne az Unióba 2027-ben. Részletezték, hogyha Magyarországon megbukna a nemzeti kormány, a Tisza Párt áldását adná a tervre, illetve rávennék Donald Trumpot, hogy támogassa Ukrajna uniós tagságát. Nem mellőzték a vétó kérdését sem, úgy fogalmaztak: ha minden más kudarcot vall, felmerülhet Magyarország szavazati jogának felfüggesztése, azaz elvennék a tagállami vétót.

A miniszterelnök is reagált a Zelenszkij-tervre

A kormányfő szerint Brüsszel és Kijev haditervet készített, amely Ukrajna 2027-es uniós csatlakozását célozza. Orbán Viktor azt mondta, az új brüsszeli elképzelések célja az ellenállás felszámolása, és ezzel együtt a tagállami vétójog szerepének gyengítése. Orbán Viktor hozzátette, hogy a brüsszeli elit figyelmen kívül hagyja a magyar álláspontot.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter is megszólalt az ügyben

Gulyás Gergely kiemelte: a Politico azt írta le, amit eddig is tudni lehetett, majd arra hívta fel a figyelmet, hogy csakis az alapszerződés megszegésével, vagy egyhangú módosításával lehetséges Ukrajnát gyorsított ütemben felvenni az Európai Unióba. Gulyás Gergely hozzátette, hogy Magyarország határozottan nemet mond Ukrajna csatlakozására. A miniszter szerint ha nincs egységes akarat, nem lehet döntést hozni az ügyben.